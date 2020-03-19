Дистанционное обучение: организация процесса
и использование
бесплатных приложений,
курсов, видеолекций

Целевая аудитория Педагоги школ, колледжей и вузов, а также широкий круг лиц

Формат обучения Дистанционное

Стоимость Бесплатно

О курсе

Цель курса – научить пользоваться дистанционными форматами обучения, рассказать про создание образовательного контента, показать лучшие бесплатные ресурсы, которые можно использовать для работы со студентами и школьниками.

В банке размещены полезные ресурсы и курсы, которые педагоги могут использовать в образовательном процессе.

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банк образовательных
ресурсов

лекторы курса

  • ПахомовВладимир

    Главный редактор "Грамота.Ру" к.ф.н, член Орфографической комиссии РАН, член Экспертного совета Тотального диктанта

  • СавицкаяИрина

    Руководитель направления продвижения Яндекс.Учебника

  • ГояеваДзерасса

    Научный сотрудник центра нейрокогнитивных исследований «МЭГ-центр» при МГППУ
    6 лет работы в школе
    Опыт обучения детей с ОВЗ
    НИУ ВШЭ
    Florida Institute of Technology - Applied Behaviour Analysis
    Сооснователь Ismart

  • ВолковаАнастасия Алексеевна

    Главный методист межвузовской площадки дистанционного образования «Универсариум»

  • ТИТОВАСветлана

    Заслуженный профессор МГУ, доктор пед. наук, Руководитель дистанционных программ ПК и ПП ФИЯР МГУ, Профессор-исследователь ДВФГУ, Postgrad studies University of Wisconsin, Madison (1993-94), Research professor SUNY (Cortland, USA) 2002

  • плотниковаОльга Витальевна

    Лингвист, преподаватель иностранных языков и русского как иностранного. Автор и создатель проекта для преподавателей RKI.today

  • ЗельдинаЭлина

    Эксперт Учи.ру

  • ШУЛОВВладимир

    Пресс-секретарь Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций"

  • ГрицДарья

    Директор по стратегии Skyes, компания Skyeng

  • ЗайцевАлексей Иванович

    Заведующий кафедрой математики международной гимназии Сколково, ведущий научный сотрудник Сколковского института науки и технологий. В 2008 году защитил докторскую диссертацию (PhD) в университете Амстердама (Голландия). Основатель проекта и автор онлайн-учебника www.01math.com

Все лекторы

модули курса

Образовательные ресурсы для педагога: сайты, приложения, видеолекции, курсы и интерактивные приложения

№1

Технологии проведения дистанционного образования

№2

Как создать свой контент для дистанционного образования: методики и векторы развития онлайн образования

№3

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