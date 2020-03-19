Российские школы уходят на каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно для профилактики распространения коронавируса, в это время для детей организуют онлайн-обучение.

Рекомендацию перевести школьников на дистанционное обучение Минпросвещения дало регионам 14 марта. Четыре дня спустя марта о введении каникул в школах с 23 марта по 12 апреля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов...