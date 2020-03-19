Целевая аудитория Педагоги школ, колледжей и вузов, а также широкий круг лиц
Формат обучения Дистанционное
Стоимость Бесплатно
Цель курса – научить пользоваться дистанционными форматами обучения, рассказать про создание образовательного контента, показать лучшие бесплатные ресурсы, которые можно использовать для работы со студентами и школьниками.
В банке размещены полезные ресурсы и курсы, которые педагоги могут использовать в образовательном процессе.
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*ресурс или функционал должен быть бесплатным для учителей
Главный редактор "Грамота.Ру" к.ф.н, член Орфографической комиссии РАН, член Экспертного совета Тотального диктанта
Руководитель направления продвижения Яндекс.Учебника
Научный сотрудник центра нейрокогнитивных исследований «МЭГ-центр» при МГППУ
6 лет работы в школе
Опыт обучения детей с ОВЗ
НИУ ВШЭ
Florida Institute of Technology - Applied Behaviour Analysis
Сооснователь Ismart
Главный методист межвузовской площадки дистанционного образования «Универсариум»
Заслуженный профессор МГУ, доктор пед. наук, Руководитель дистанционных программ ПК и ПП ФИЯР МГУ, Профессор-исследователь ДВФГУ, Postgrad studies University of Wisconsin, Madison (1993-94), Research professor SUNY (Cortland, USA) 2002
Лингвист, преподаватель иностранных языков и русского как иностранного. Автор и создатель проекта для преподавателей RKI.today
Эксперт Учи.ру
Пресс-секретарь Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций"
Директор по стратегии Skyes, компания Skyeng
Заведующий кафедрой математики международной гимназии Сколково, ведущий научный сотрудник Сколковского института науки и технологий. В 2008 году защитил докторскую диссертацию (PhD) в университете Амстердама (Голландия). Основатель проекта и автор онлайн-учебника www.01math.com
Формирование цифровой компетентности учащихся школ: результаты апробации мониторинга цифровой трансформации 27 марта 2020
Российские школы уходят на каникулы до 12 апреля 23 марта 2020
Ведущие образовательные онлайн-ресурсы записали для учителей видеокурсы по организации онлайн-уроков.
На портале "Учись дома онлайн" открыт бесплатный онлайн-курс "Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций". Он поможет учителям научиться пользоваться дистанционными форматами обучения и покажет, как создавать образовательный контент.
Российские школы уходят на каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно для профилактики распространения коронавируса, в это время для детей организуют онлайн-обучение.
Рекомендацию перевести школьников на дистанционное обучение Минпросвещения дало регионам 14 марта. Четыре дня спустя марта о введении каникул в школах с 23 марта по 12 апреля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов...
Министерство просвещения РФ подготовило список ресурсов, которыми рекомендуется пользоваться учителям, школьникам и их родителям в период дистанционного обучения, рассказали в пресс-службе ведомства.
"Министерство просвещения составило список открытых ресурсов, уже доступных учителям и родителям, куда вошли более 15 платформ и онлайн-сервисов. Данный перечень представлен на официальном сайте министерства и будет непрерывно дополняться", - говорится в сообщении.
Вузы Томска намерены создать общий внутренний агрегатор для объединения виртуальных образовательных и исследовательских ресурсов в период угрозы коронавируса, сообщил ректор Томского госуниверситета (ТГУ), руководитель проекта Большой университет (БИ) Эдуард Галажинский.
"Все онлайн-курсы наших вузов представлены на различных платформах, но...
Организации среднего профессионального образования (СПО) при переводе обучения в дистанционный формат могут вносить изменения в расписание занятий, а также переносить учебную и производственную практику на будущий учебный год. Соответствующие методические рекомендации опубликованы на сайте министерства просвещения РФ.
Как следует из документа, техникумы и колледжи имеют право самостоятельно определять электронные ресурсы и приложения, с помощью которых будут проходить дистанционные занятия, а также создавать виртуальные группы для проведения занятий.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал подробности перевода российскими вузами своих студентов на дистанционное обучение.
Ранее министр подписал документ, рекомендующий российским вузам перевести своих студентов на удаленное обучение, а также организовывать все их взаимодействие с преподавателями дистанционно для профилактики распространения коронавируса.
Минпросвещения рекомендовало в целях профилактики коронавируса временно перевести учеников на дистанционное обучение
Российские школы смогут воспользоваться для организации дистанционного обучения сервисами экосистемы компании Mail.ru Group, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.